CNN: В США по делу о вмешательстве в выборы допросили двух российских олигархов

Расследующий дело о вмешательстве в президентские выборы в США спецпрокурор Роберт Мюллер допросил как минимум двух российских олигархов, сообщает CNN. Мюллера интересовали вопросы финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа.

Одного из россиян, по сведениям телеканала, допросили после того, как его частный самолёт приземлился в аэропорту в районе Нью-Йорка. Электронные устройства допрошенного были досмотрены. Второго олигарха «остановили во время недавней поездки в США». Команда Мюллера также запросила у третьего олигарха, который в последнее время не приезжал в Америку, предоставить некие документы и побеседовать с представителями американских правоохранительных органов.

«У этих ситуаций есть нечто общее: следователи спрашивают, не занимались ли состоятельные россияне нелегальной отправкой наличных напрямую или косвенным путём для президентской кампании и инаугурации Трампа», — пишет CNN.

Как предполагает один из собеседников телеканала, допросы означают, что у Мюллера уже есть какие-то доказательства причастности россиян к финансированию кампании Трампа.

Следователи, в частности, пытаются выяснить, вкладывали ли россияне деньги в компании или исследовательские центры, которые совершали пожертвования для предвыборного штаба Трампа. Ещё одно направление расследования Мюллера — проверка того, не использовала ли Россия подставных спонсоров — людей с американским гражданством — в качестве инструмента для финансирования кампании будущего президента.

В феврале в рамках дела о вмешательстве в выборы Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России, а также трём российским организациям. Среди обвиняемых оказался бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ ранее называли «поваром Путина», а также Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей». По мнению Минюста США, обвиняемые использовали социальные сети, чтобы повлиять на исход президентского голосования. Помимо этого, обвинения, не связанные напрямую с вмешательством в выборы, были предъявлены нескольким экс-советникам Трампа.