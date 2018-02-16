13 россиянам предъявлены обвинения по делу о вмешательстве в выборы США

Власти США предъявили обвинения 13 гражданам России и трём организациям по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Все обвиняемые являются сотрудниками петербургского Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», которую связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина. Сам Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину, тоже в списке. Компанию ему составили Михаил Быстров, Михаил Бурчик (Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачёва, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов (Джейхун Асланов), Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

Этих россиян обвиняют в «заговоре с целью обмануть Соединённые Штаты». Двум фигурантам дела также предъявлено обвинение в банковском мошенничестве. Четверых обвиняют в несанкционированном использовании личных данных других людей.

В списке организаций упоминаются «Агентство интернет-исследований», Concord Management и Concord Catering.

В документе говорится, что вмешательство в американские выборы началось в 2014 году, отмечает Reuters.

Кремль неоднократно заявлял об отсутствии вмешательства России в выборы главы Соединённых Штатов.