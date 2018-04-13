Депутаты предложили ограничить или запретить ввоз алкоголя, табака и сельхозпродукции из поддержавших санкции стран

В законопроекте об ответных мерах на санкции США предлагается ограничить ввоз в Россию сырья и продуктов из США и стран, которые поддерживают санкции, со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова пишет «Интерфакс».

«В этом законопроекте речь идёт о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия, страной происхождения которого являются США или другие государства, которые поддерживают меры, которые США приняли в отношении нашей страны», — сказал он.

По словам Мельникова, ограничения могут быть введены на ввоз алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств. Кроме того, Россия может прекратить или приостановить сотрудничество с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли.

В законопроекте также предлагается запретить или ограничить привлечение к трудовой деятельности в России граждан США, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов.

Напомним, 6 апреля Министерство финансов США представило расширенный санкционный список, в который попали 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 компаний. Американские санкции привели к обвалу на российском рынке. Правительство пообещало предоставить поддержку компаниям, попавшим в санкционный список.