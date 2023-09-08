В нижнетагильском центре «Мой бизнес» прошёл мастер-класс по ораторскому искусству от кандидата филологических наук Алексея Дунева

Накануне, 7 сентября, в Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» в рамках фестиваля «Грамотные выходные» состоялся мастер-класс «Подготовка к публичному выступлению». Главным спикером мероприятия стал уроженец Нижнего Тагила Алексей Дунев, кандидат филологических наук, преподаватель Российского государственного педагогического университета им. Герцена. Он рассказал о способах и приёмах речевого воздействия, которые помогут заинтересовать аудиторию, настроить их на одну волну с оратором и провести успешный диалог.

Алексей Дунев поделился с аудиторией секретами, о которых не стоит забывать оратору:

1. Начинайте речь с краткого обращения к присутствующим, после которого должна последовать секундная пауза. Если необходимо, то более длительная.

2. Контролируйте громкость своего голоса. Вступительные слова не должны быть громкими. Не следует резко менять громкость голоса в ходе выступления. Основную мысль можно произнести чуть громче. Последняя фраза должна прозвучать не громко и не тихо, но твёрдо и отчетливо.

3. Переходите к главному только после того, как удастся добиться положительной реакции слушателей. Для этого наблюдайте за реакцией аудитории. Для положительной, заинтересованной реакции используйте увлекательные примеры, комплименты, подчёркивайте вашу общность с присутствующими.

4. Сохраняйте самоконтроль, не вступайте в незапланированную дискуссию.

5. Не забывайте благодарить за доброжелательные вопросы и замечания, а также в конце речи поблагодарите всю аудиторию за внимание.

Журналист АН «Между строк» поинтересовался у эксперта его мнением по поводу введения обязательного курса ораторского искусства для тагильских чиновников и депутатов.

«Я очень мало слышал тагильских чиновников. В Санкт-Петербурге чиновники говорят правильно и грамотно. Для каждого человека (неважно, чиновник он или просто занимает какую-то административную должность) важно говорить правильно, уметь выступать перед аудиторией и уметь воздействовать на неё. Речь Владислава Пинаева ни разу не слышал», — признался спикер.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 7 по 9 сентября в рамках фестиваля «Грамотные выходные» состоятся различные мастер-классы, конкурсы, встречи с ведущими филологами страны. Ключевым событием станет представление автора Тотального диктанта — 2024. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».