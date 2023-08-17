В Нижнем Тагиле пройдёт Фестиваль грамотности

В Нижнем Тагиле с 6 по 10 сентября состоится Фестиваль грамотности. Мероприятие пройдёт в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации организаторов акции, все дни фестиваля, официальное название которого «Грамотные выходные», будут насыщенными и пройдут на нескольких площадках города: в Центральной городской библиотеке, музее-усадьбе «Демидовская дача», заводе-музее имени Куйбышева, в Городском дворце детского и юношеского творчества, в Новом молодёжном театре, культурном центре «Дом Окуджавы», креативном кластере SAMORO.doс и других локациях.

Как рассказала куратор проекта Елена Сухих, всего запланировано более 20 мероприятий.

«Мы откроем в Центральной городской библиотеке Центр грамотности — открытое пространство, которое поможет жителям повысить свои компетенции, улучшить знание русского языка, услышать лекции лучших филологов. Здесь же пройдёт семинар для библиотекарей о том, как рассказывать о русском языке, будут представлены книжные выставки», — пояснила Сухих.

В программу фестиваля включены научно-популярные лекции о русском языке и лингвистике, которые будут премьерными не только для жителей Нижнего Тагила, но и для всех любителей русского языка страны и зарубежья. Кроме того, участников «Грамотных выходных» ждут встречи с популярными писателями и литературными критиками, мастер-классы по цифровому этикету и риторике, презентация книг и онлайн-курсов, методические семинары для работников культуры и преподавателей.

Итогом фестиваля станет ежегодный телевизионный онлайн-марафон «Тотального диктанта», посвящённый Международному дню грамотности, который пройдёт 8 сентября, а 9 сентября автор «Тотального диктанта — 2024» представит демо-версию нового текста и пообщается со знатоками русского языка.