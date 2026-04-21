В Нижнем Тагиле закончился приём заявок на грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

Более 70 команд из Нижнего Тагила подали свои заявки на очередной грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Кроме нашего города на солидную финансовую помощь в реализации своих проектов претендуют участники из Новокузнецка, Качканара, Таштагола, Гурьевска, Каза, Шерегеша, Калтана и Осинников.

Лидером по количеству проектов стало направление «Образование, досуг детей и молодёжи, формирование и развитие их профессиональной ориентации». На втором месте проекты в сфере «Культура и искусство», в том числе инициативы по поддержке творческих коллективов и молодых талантов. Третье место разделили сразу два направления: «Пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья» и «Улучшение экологии, озеленение и благоустройство дворов, парков и скверов, обустройство общественных пространств».

Так, Благотворительный фонд «Живи, малыш» из Нижнего Тагила заявился с проектом «Ребята учатся шагать!», который направлен на помощь детям с нарушениями развития. Посредством занятий со специалистом на сенсорно-динамическом оборудовании подопечные фонда смогут развить, закрепить и улучшить сенсорно-моторные навыки, необходимые для жизни.

Команда фонда во второй раз участвует в грантовом конкурсе «Город друзей — город идей» и в этом году представила проект сенсорно-динамического зала «Дом Великана» для своего бесплатного реабилитационного центра в Нижнем Тагиле — на средства гранта планируется купить систему с подвесными конструкциями для занятий с детьми с ОВЗ.

Занятия будут вести специалист по адаптивной физкультуре и нейропсихолог — сотрудники фонда, которые уже помогли многим детям начать ходить самостоятельно. Система позволяет воздействовать на развитие комплексно или точечно, проводить занятия в игровой форме, гибко регулировать нагрузку и обеспечивать безопасность при падениях, без которых не обходится обучение ходьбе.

«Главная ценность этой системы в том, что она не заставляет ребёнка работать через страх, а даёт ему возможность спокойно пробовать, ошибаться и снова вставать», — говорит заместитель директора БФ «Живи, малыш» Михаил Мохов.

Оборудование останется в фонде, а полученный опыт ляжет в основу методического пособия для специалистов из других организаций.

Ещё один проект под названием «Самородки Уральской земли» представила АНО «Культурные индустрии и технологии». Проект представляет собой серию видеоподкастов с известными и успешными людьми с Урала. Например, в первом выпуске автор проекта Екатерина Третьякова побеседовала по душам с уже культовым писателем современности Алексеем Ивановым и его продюсером Юлией Зайцевой.

«Запуская творческие стартапы и инициируя креативные проекты на своей площадке вот уже пять лет, мы постоянно сталкиваемся с нерешительностью начинающих творцов. Этот “страх сделать плохо” зачастую сильнее “страха вовсе ничего не сделать”. Чтобы как-то изменить ситуацию и поддержать нашу творческую аудиторию, не оказывая при этом индивидуальных психотерапевтических мероприятий по выводу из “предсобытийной комы” каждого, мы придумали эту серию видеоподкастов с состоявшимися творческими профессионалами. Это люди родом с Урала, добившиеся успеха далеко за его пределами. Не боги горшки обжигают, начни, пробуй, не бойся ошибиться, помощь всегда рядом — вот краткий список аффирмаций для таких сомневающихся зрителей. Ну а для тех, кто не собирается ничего инициировать сам, но не равнодушен к своей малой родине и хочет знать больше о людях, которые сегодня делают ей имя, наши видео помогут почувствовать себя увереннее с точки зрения своего самоопределения — почему я здесь живу и зачем», — поясняет Екатерина.

Проголосовать за понравившиеся проекты можно по ссылке: https://social.evraz.com/grant/uchastniki/

Народное голосование продлится до 29 мая. Три проекта — лидера голосования гарантированно проходят в основной рейтинговый список проектов и допускаются на очную (или онлайн) защиту.