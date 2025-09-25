В Нижнем Тагиле управление соцполитики начислило членам семей участников СВО выплаты в пять раз меньше положенного

В Нижнем Тагиле суд по требованию прокуратуры обязал управление социальной политики № 21 компенсировать недостающие суммы по региональной единовременной денежной выплате членам семей участников СВО.

«Члены семей трёх военнослужащих (родители, супруги) обратились в управление социальной политики № 21 с заявлениями о назначении единовременной денежной выплаты, полагающейся семье гражданина, заключившего контракт о прохождении военной службы в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. На момент обращения с заявлением размер единовременной денежной выплаты семье составлял 100 тысяч рублей. Однако членам трёх семей военнослужащих назначены единовременные денежные выплаты по 20 тысяч рублей, то есть не в полном объёме», — сообщили в прокуратуре Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

Управление соцполитики провело перерасчёт сумм, положенных членам семей участников СВО, и выплатило им недостающие 240 тысяч рублей.