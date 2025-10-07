В Нижнем Тагиле ученики школы № 100 организовали велопарковку на средства грантового конкурса «ЕВРАЗ: люди будущего»

В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа ученики школы №100 реализовали собственный проект — новую велопарковку на территории учебного заведения.

Напомним, в апреле этого года проект школьников под названием «ВелоSПарта» получил грант в размере 120 тысяч рублей на реализацию благодаря победе в прошлом сезоне конкурса детских инициатив «ЕВРАЗ: люди будущего».

За годы работы учебного заведения накопилось немало списанных парт и стульев, которые и было решено использовать для создания велопарковки. Команда из семи десятиклассников под руководством учителя истории и обществознания Александры Рокиной в течение нескольких месяцев разрабатывала проект, создавая эскизы, продумывая конструкцию и готовя техническое задание.

Создать 3D-модель конструкции, вмещающей до 30 велосипедов, школьникам помогли в НТИ (ф. УрФУ), а полученный грант был потрачен на создание самой конструкции — доставку, сварку, сборку, покраску и установку. Наставником команды по исполнению проекта выступил директор рекламного агентства «Медиа Микс» Алексей Кузнецов.

По словам наставника, разработанная конструкция имеет потенциал для серийного производства. Поскольку школьная мебель изготавливается по ГОСТу, элементы для подобных велопарковок можно найти в любой школе страны. Для самой же школы № 100 такой вместимость конструкции оказалось недостаточно, поэтому здесь также используются классические стойки.

Сейчас для старшеклассников общеобразовательных школ и студентов первых курсов учебных заведений СПО уже запущен новый сезон «ЕВРАЗ: люди будущего». В нём принимают участие 13 школ и 2 учебных заведения СПО из Нижнего Тагила.