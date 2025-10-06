В Нижнем Тагиле тысячи людей пришли проститься с настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского отцом Геннадием (ВИДЕО)

Около трёх тысяч человек пришли к храму во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Тагиле, чтобы проститься с настоятелем протоиереем Геннадием Ведерниковым. Литургия и отпевание, которые провели митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и митрополит Челябинский и Миасский Алексий, прошли в минувшую субботу, 4 октября.

В течение всей литургии к храму непрерывно подходили люди. Поток желающих проститься с отцом Геннадием не иссякал, из-за чего многие стояли на улице, слушая службу через установленные у входа колонки.

В храме заметили главу Русской медной компании Игоря Алтушкина, депутата Законодательного собрания Свердловской области Владимира Радаева и первого заместителя главы Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина. Некоторые приехали на похороны из других регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов России. Для многих отец Геннадий был не просто священником, а духовным наставником и человеком, к которому обращались за советом и поддержкой.

По церковной традиции настоятель был погребён за алтарём храма.

Напомним, Геннадий Ведерников скоропостижно скончался ночью 1 октября на 68-ом году жизни. Более 30 лет он был настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и благочинным Центрального округа епархии. Тагильчане вспоминают его как хорошего друга и мудрого человека, который всегда был готов выслушать и помочь любому.