«Батюшка — это тот доктор, который лечит душу у людей». Как известные тагильчане вспоминают настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского отца Геннадия Ведерникова

Накануне, на 68-м году жизни, скончался митрофорный протоиерей Геннадий Ведерников — настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Тагиле и благочинный Центрального округа Нижнетагильской епархии. Более тридцати лет он возглавлял Александро-Невский приход и был одним из наиболее известных и уважаемых священнослужителей города.

Отец Геннадий родился 22 июня 1958 года в Екатеринбурге, в семье священника. После окончания школы служил в армии, занимался спортом, а затем поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1983 году. В том же году был рукоположен в сан диакона и иерея. Позднее, в 1998 году, окончил Московскую духовную академию.

С 1988 года отец Геннадий активно участвовал в восстановлении храма Александра Невского на Гальянке, который в то время находился в полуразрушенном состоянии. Благодаря его усилиям к реконструкции были привлечены предприятия города, формировался приход, постепенно возобновлялась полноценная приходская жизнь. В 1989 году он стал настоятелем храма и оставался им до конца своих дней.

«Всегда протягивал руку помощи, помогал во всём, никогда не отказывал. Я даже удивлялся — в два часа ночи к нему кто-то приезжает, он выходит и до утра с ним разговаривает, успокаивает. Он говорил, что батюшка — это тот доктор, который лечит душу у людей», — вспоминает известный тагильский предприниматель Лев Мордвов.

Помимо Александро-Невского прихода, отец Геннадий был настоятелем храма во имя Святителя Николая в селе Быньги и храма во имя святого пророка Илии в селе Усть-Утка, а с 1990-х годов он являлся благочинным Центрального округа епархии. За годы служения был удостоен ряда церковных наград, в том числе орденов преподобного Сергия Радонежского III степени и святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

«Это большая потеря для всего Нижнего Тагила. Он помогал очень многим людям, всегда находил время и слова поддержки. Его знали и уважали в самых разных кругах. Многие приходили к нему за советом и уходили с чувством, что получили не только наставление, но и человеческое участие. Я не знаю ни одного человека, кто сказал бы о нём плохое слово. Он был везде своим — и в администрации, и в полиции, и просто среди простых прихожан. Таких людей сейчас почти нет», — поделился с АН «Между строк» директор Нижнетагильской православной гимназии Владимир Диденко.

Отец Геннадий был известен не только своей приходской деятельностью, но и общественной активностью. Он поддерживал создание реабилитационных проектов, в том числе центра «Город без наркотиков», сотрудничал с общественными организациями, занимавшимися социальной работой. Воспитал целое поколение священников, многие из которых сегодня продолжают служение в епархии.

«Он был мне вторым отцом, старшим товарищем, мы дружили много лет. Я не встречал более мудрого и справедливого человека, более мудрого и справедливого священнослужителя. Он профессионально занимался самбо, прыгал с парашютом и никого не боялся. Это отец Геннадий выделил помещение под реабилитационный центр “Города без наркотиков” в Нижнем Тагиле в 2008 году, а позже, когда ребцентр закрыли, а меня пытались посадить, стал одним из самых ярых моих защитников. А ещё отец Геннадий стоял у истоков первой и единственной Православной гимназии на Гальянке, и мы вместе с ним несколько лет добивались того, чтобы там наконец появился большой и современный спортзал. У меня с отцом Геннадием реально связано полжизни. Он часто говорил при мне окружающим, что никто так вкусно не жарил картошку, как я. И что, когда из-за замыкания проводки у него сгорел дом, собрать деньги на ремонт помог ему я, бросив клич в соцсетях. А мне всегда было неловко слышать от него благодарности, потому что я знаю, что для меня он сделал гораздо больше. Я любил с ним подолгу разговаривать. В каких-то ситуациях он меня приземлял. Он был для меня непререкаемым авторитетом и одним из тех, чьё мнение я ценил. Каждый раз, прощаясь, он говорил: “Егор, я молюсь за тебя, за твою маму Елену, за отца Виталия, за брата Павла”. А сейчас мы будем молиться за его упокой», — рассказал директор АН «Между строк» Егор Бычков.

Более тридцати лет отец Геннадий поддерживал тесную дружбу с директором Нижнетагильского ГДДЮТ Оксаной Михневич, которая вспоминает его не только как духовного наставника, но и как близкого человека.

«В нелёгкие минуты для дворца он был рядом: несколько раз освящал здание и помогал нам, когда было особенно непросто. Он помогал всем, кого приводили к нему — и это было искренне. Когда кто-то заболевал, возили к нему на исповедь, и человеку становилось легче. Для нас это было настоящая поддержка. Мы все горюем. Валентина Павловна Исаева и многие наши коллеги пишут друг другу. Это очень тяжёлая потеря для всех нас», — говорит директор ГДДЮТ Оксана Михневич.

Многие горожане обращались к отцу Геннадию за советом и человеческой поддержкой. Его вспоминают с теплотой, как близкого друга.

«Это был удивительно чистой души человек, очень добрый, отзывчивый. У меня, когда возникали сложности — по жизни или по работе — я часто к нему обращался и всегда получал дельный совет. Я общался с ним чаще, чем с любым другим духовным лицом. Когда у меня возникали вопросы по Библии, я звонил ему и просил объяснить непонятные места, и он всегда подробно растолковывал каждое слово. Он молился за мою семью, помнил по именам всех моих детей и племянников. Таких людей очень мало, и поэтому особенно больно воспринимать эту новость. Для нашей семьи он был настоящим другом, и мы обязательно придём проститься с ним», — рассказал руководитель компании «Антолл» Анатолий Толстов.

Отпевание протоиерея Геннадия Ведерникова состоится в субботу, 4 октября, в храме во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в Нижнем Тагиле (ул. Совхозная, 5) после Божественной литургии. Начало богослужения в 9:00.