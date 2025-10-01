На 68-ом году жизни скончался настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Тагиле отец Геннадий (Ведерников)

Сегодня, 1 октября, ночью на 68-ом году жизни скоропостижно скончался благочинный Центрального округа Нижнетагильской епархии, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоирей Геннадий Ведерников. Об этом сообщил в социальных сетях архиерей Русской православной церкви, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Прошу поминать в своих молитвах его светлую и добрую душу! Духовенство и паства Екатеринбургской митрополии приносят искренние соболезнования родным и близким почившего», — написал митрополит в Telegram-канале.