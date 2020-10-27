В Нижнем Тагиле трёхдневный фестиваль фортепианной музыки перенесли на год из-за пандемии коронавируса

6 ноября в Нижнетагильской филармонии должен был начаться большой фестиваль фортепианной музыки, посвящённый известной итальяно-советской пианистке Вере Лотар-Шевченко, жившей в Нижнем Тагиле в середине XX века. Сегодня в управлении культуры города заявили о переносе грандиозного музыкального события на 2021 год.

«Управление культуры администрации города сообщает, что в связи с введением ограничительного режима из-за коронавирусной инфекции, было принято решение о переносе фестиваля фортепианной музыки “Посвящение Вере Лотар-Шевченко” на октябрь 2021 года», – говорится в сообщении управления.

Информация о точной дате фестивале, а также о возврате или использовании билетов в будущем году в Нижнетагильской филармонии обещают сообщить позже.

Напомним, для слушателей первого фортепианного фестиваля готовили насыщенную трёхдневную программу: показ документального фильма об исполнительнице, выступление лауреатов международного конкурса Ольги Ивановой и Николая Медведева, концерт тагильского оркестра «Демидов-камерата», научная конференция для специалистов.