В Нижнем Тагиле трёхдневный фестиваль фортепианной музыки перенесли на год из-за пандемии коронавируса

6 ноября в Нижнетагильской филармонии должен был начаться большой фестиваль фортепианной музыки, посвящённый известной итальяно-советской пианистке Вере Лотар-Шевченко, жившей в Нижнем Тагиле в середине XX века. Сегодня в управлении культуры города заявили о переносе грандиозного музыкального события на 2021 год.
«Управление культуры администрации города сообщает, что в связи с введением ограничительного режима из-за коронавирусной инфекции, было принято решение о переносе фестиваля фортепианной музыки “Посвящение Вере Лотар-Шевченко” на октябрь 2021 года», – говорится в сообщении управления.
Информация о точной дате фестивале, а также о возврате или использовании билетов в будущем году в Нижнетагильской филармонии обещают сообщить позже.
Напомним, для слушателей первого фортепианного фестиваля готовили насыщенную трёхдневную программу: показ документального фильма об исполнительнице, выступление лауреатов международного конкурса Ольги Ивановой и Николая Медведева, концерт тагильского оркестра «Демидов-камерата», научная конференция для специалистов.
- Талантливая итальянская пианистка Вера Лотар-Шевченко вышла замуж за инженера-акустика, эмигранта из России Владимира Шевченко. В 1939 году вместе с мужем переехала в Советский Союз.
- В 1942 пианистка была арестована. Отбыла около 10 лет заключения на Урале. После освобождения переехала в Нижний Тагил и устроилась концертмейстером в драмтеатр. В середине 70-х Вера Августовна отправилась в Новосибирск, там она работала солисткой Новосибирской государственной филармонии.