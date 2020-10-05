Этой осенью Нижнетагильская филармония проведёт грандиозный трёхдневный фестиваль фортепианной музыки

В ноябре Нижнетагильская филармония проведёт фестиваль фортепианной музыки, посвящённый творчеству известной пианистки Веры Лотар-Шевченко. Зрителей ждёт насыщенная трёхдневная программа: показ документального фильма об исполнительнице, выступление лауреатов международного конкурса и концерт тагильского оркестра «Демидов-камерата». Открытие фестиваля запланировано на 6 ноября в 18:30.

Вера Лотар-Шевченко — советская, итальянская пианистка. В 30-х годах была арестована вместе со своим супругом и отправлена в ГУЛАГ. В сталинских лагерях она провела более 13 лет, после освобождения переехала в Нижний Тагил и устроилась концертмейстером в драмтеатр. В середине 70-х Вера Августовна отправилась в Новосибирск, там она работала солисткой Новосибирской государственной филармонии.

Фестиваль фортепианной музыки «Посвящение Вере Лотар-Шевченко» организует Нижнетагильская филармония при поддержке администрации Нижнего Тагила, управления культуры города, Фонда первого президента России Бориса Ельцина и Нижнетагильского колледжа искусств. Также в рамках музыкального фестиваля колледж искусств планирует проведение научной конференции.

Торжественное открытие фестиваля состоится 6 ноября в 18:30. В первый день гостям покажут документальный фильм о Вере Лотар-Шевченко «Мы ещё будем жить настоящей жизнью», предоставленный Новосибирским домом документального кино. Картина была создана в 1991 году, в ней собраны воспоминания знакомых и друзей исполнительницы.

Во второй день фестиваля, 7 ноября, в 17:00 в Большом зале пройдут выступления Ольги Ивановой и Николая Медведева — лауреатов международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. Завершится фестиваль 17 ноября в 18:30, в последний день на одной сцене сыграют тагильский оркестр «Демидов-камерата» и пианисты Михаил Турпанов и Алексей Вакер. На всех концертах прозвучат композиции, которые входили в репертуар Веры Августовны.

Напомним, 1 октября, в Международный день музыки, состоялось открытие 26-го филармонического сезона. В этом году из-за пандемии коронавируса все зрители находились в масках, а заполняемость зала составляла 50%.