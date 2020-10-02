В Международный день музыки в Нижнем Тагиле открылся новый филармонический сезон (ФОТО)

1 октября, когда весь мир отмечал Международный день музыки, Нижнетагильская филармония открыла свой 26-ой сезон. Для музыкантов и гостей традиционный концерт-открытие «Филармонический фейерверк» стал радостным праздником, ведь музыка в стенах Общественно-политического центра не звучала почти полгода.

Маски, антисептики, бесконтактные термометры, половина сидений в зрительном зале перевязана красными ленточками – именно в таких условиях сейчас проходят концерты. Но пандемия коронавируса и связанные с ней неудобства любителей музыки не отпугивают, тагильчане с пониманием относятся к новым условиям.

Татьяна Чемоданова пришла на первый концерт филармонического сезона со свекровью Галиной Александровной и маленьким сыном-баянистом.

«В маске сидеть в зрительном зале неудобно, дышать тяжело. И вообще устали все от этих масок, на работе по восемь часов в них сидим. Конечно, приятнее, когда зрительный зал полный, но все эти неудобства мы готовы потерпеть», – заключает женщина.

Открыла концерт «Именинная увертюра» Бетховена, также в праздничный вечер звучала музыка Штрауса, Войтенко, Пьяццоллы и Эллингтона в исполнении коллективов филармонии – оркестров «Демидов-камерата» и «Тагил-бенда», «Тагильских гармоник».