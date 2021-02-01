В Нижнем Тагиле суд присяжных оправдал мужчину, признанного ранее виновным в смерти 18-летнего парня

Пригородный суд Свердловской области и присяжные 29 января вынесли оправдательный вердикт в отношении жителя села Петрокаменского Амаяка Согояна, который весной 2019 года был признан этим же судом виновным в гибели 18-летнего парня.

Напомним, трагедия произошла в середине марта 2018 года. В ночь на 18 марта возле кафе «У Надежды» на улице Кооперативной в Петрокаменском произошла массовая драка. В ходе пьяной потасовки серьёзные травмы получил 18-летний житель села по имени Александр. От полученных увечий молодой человек скончался в реанимации 5 дней спустя. Следствием было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, но из-за низкого качества аппаратуры, плохой освещённости и большого количества участников драки сказать однозначно, кто нанёс потерпевшему роковой удар, не представлялось возможным.



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По итогам следственных мероприятий обвинение было предъявлено Согояну, который участвовал в драке, но виновным в гибели Александра себя не считал. Судебное разбирательство длилось почти 9 месяцев: с октября 2018 года по май 2019-го. Тогда суд признал мужчину виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Амаяк Согоян был взят под стражу в зале суда.

Защитник Согояна член коллегии адвокатов «АлефПроф» Виктор Мастеренко подал в Свердловский областной суд апелляционную жалобу. В ней адвокат указал, что при выполнении требований ст. 217 УПК РФ следователь не разъяснил его подзащитному право ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда удовлетворила жалобу и направила дело на пересмотр, но уже с участием присяжных. Мера пресечения была заменена на подписку о невыезде.

По словам Мастеренко, в полном составе присяжные смогли собраться, в том числе из-за коронавирусных ограничений, только через несколько месяцев.

«Перед присяжными ставят четыре обязательных вопроса: первый касается самого события, было — не было, возможно, это вообще не преступление, условно говоря. Второй вопрос — причастность лица, который находится на скамье подсудимых. И вот в нашем случае на второй вопрос присяжные ответили единогласно, что не причастен, и огласили оправдательный вердикт, а на следующий день суд вынес оправдательный приговор. Если бы на второй вопрос они ответили, что причастен, то тогда бы решалось, виновен подсудимый или невиновен», — добавил Мастеренко.

Приговор в законную силу не вступил.