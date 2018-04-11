В селе под Нижним Тагилом после драки в кафе погиб 18-летний парень

Следователи СК по Пригородному району выясняют обстоятельства гибели 18-летнего жителя села Петрокаменского Александра Палкина, который скончался 23 марта в больнице Нижнего Тагила из-за полученной в ходе драки черепно-мозговой травмы. Инцидент произошёл в ночь на 18 марта возле кафе «У Надежды» на улице Кооперативной. Как сообщает портал TagilCity.ru со ссылкой на очевидцев, молодого человека избили трое мужчин среднего возраста.

«Известно, что один из фигурантов этого дела — сын местного предпринимателя, а другой — сын экс-мэра села Петрокаменского Михаила Иванова и бывшего депутата Думы Горноуральского городского округа. У второго сразу же появился документ из психиатрической больницы, что, видимо, позволяет ему жить среди нормальных людей и убивать их», — поделились мнением собеседники портала.

Как пояснил АН «Между строк» руководитель следственного отдела по Пригородному району Вадим Белкин, в настоящее время устанавливается точная причина смерти потерпевшего и только тогда следователи смогут квалифицировать статью, по которой будет расследоваться уголовное дело.

«Полицией дело было возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ “ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”, но мы дожидаемся окончательного решения судмедэкспертизы, и, скорее всего, подозреваемому будет предъявлено обвинение по части 4 этой же статьи “…повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего”, — заявил Белкин. — В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде».

В ведомстве отметили, что в драке действительно принимали участие несколько человек, но подробности трагедии до окончания следствия раскрыть отказались.