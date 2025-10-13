В Нижнем Тагиле сотрудница банка похитила у клиентов около 6,7 млн рублей

Полиция Нижнего Тагила раскрыла серию масштабных хищений средств клиентов банка. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 36-летняя ведущий финансовый эксперт местного банка, используя своё служебное положение, на протяжении нескольких месяцев тайно похищала деньги со счетов клиентов. Общая сумма похищенного составила около 6,7 млн рублей.

«Следствием установлено, что злоумышленница, имея доступ к банковским операциям, незаконно списывала денежные средства со счетов граждан. Суммы ущерба по каждому эпизоду варьировались от 250 тысяч до более чем 1,3 млн рублей. Общая сумма похищенного составила около 6,7 млн рублей», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Преступления совершались в период с октября 2024 года по февраль 2025 года. Жертвами стали жители Нижнего Тагила, среди которых были как пожилые граждане, так и активные вкладчики, уверенные в надёжности своего банка и безопасности своих средств.

Подозреваемая ранее не судима, трудоустроена в коммерческой организации, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. В настоящее время в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина признала вину в полном объёме и сотрудничает со следствием.

Сотрудники полиции и следователи продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений и полное возмещение причинённого ущерба потерпевшим.