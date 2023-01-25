В Нижнем Тагиле полицейские задержали курьера, который забирал деньги у обманутых телефонными мошенниками пожилых женщин 

Полицейские Нижнего Тагила по горячим следам задержали 40-летнего ранее судимого мужчину из Ивделя, который в надежде заработать лёгкие деньги ездил по указанным адресам и забирал наличные у обманутых телефонными мошенниками пенсионерок. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», у злоумышленника, проживающего по факту в Екатеринбурге, полицейские изъяли большое количество пятитысячных купюр и вернули деньги законным владельцам.

Сам задержанный признался, что в конце декабря 2022 года в одном из мессенджеров увидел объявление о быстром заработке. По условиям ему нужно было приезжать на указанные адреса, забирать и затем переводить на номера счетов полученные у людей деньги. За работу полагалось 10% от общей суммы украденного. Мужчина не имел стабильного дохода, поэтому с уверенностью согласился на условия сомнительной, но лёгкой прибыли.

Одной из жертв мошенника стала 70-летняя жительница ГГМ. По словам потерпевшей, на домашний телефон ей позвонила женщина, которая, представившись её дочерью, сообщила, что попала в ДТП и ей срочно нужно 1,5 млн рублей. Обеспокоенная пенсионерка поверила незнакомке и призналась, что у неё на руках только 400 тысяч рублей. «Дочь» согласилась на такую сумму и сообщила, что скоро приедет мужчина, которому нужно передать пакет с вещами для больницы и положить туда деньги. Доверчивая тагильчанка сделала всё, как велела ей женщина.

«А в это время родные уже забили тревогу. Они длительное время не могли дозвониться до пожилой женщины: стационарный и сотовый телефон постоянно были заняты. Когда же дочь дозвонилась до матери и услышала: “Тебе уже зашили губу? Деньги я передала, как ты просила”, она поняла, что маму обманули мошенники, успокоила, что на самом деле всё порядке, и тут же набрала телефон 02», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

В тот же день 85-летняя жительница Красного Камня по аналогичной схеме передала курьеру 100 тысяч рублей в надежде спасти свою внучку, которая якобы тоже попала в ДТП. А 89-летняя пенсионерка с Вагонки, беспокоясь о судьбе дочери, положила в конверт 300 тысяч рублей. Кроме того, задержанный успел похитить деньги у 70-летней женщины из Екатеринбурга. Ей сотрудники полиции тоже вернули украденное.

Установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и угрозу убийством. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в значительном и крупном размерах). По этим статьям предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.