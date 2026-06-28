В правительстве Свердловской области обсудили ситуацию с бензином

Свердловские автолюбители продолжают сообщать о перебоях с бензином на заправках. Некоторые АЗС закрыты, а на тех, где топливо есть, скапливаются очереди. Цена за литр АИ-95 на некоторых точках поднялась до 99 рублей. Проблемы с бензином наблюдаются и в других регионах страны.

Экономист и профессор УрГЭУ Максим Марамыгин объяснил изданию 66.ru, что дефицит горючего обусловлен несколькими факторами. Беспилотники повредили НПЗ в европейской части России, из-за чего заводы встали на ремонт. Восполнять нехватку топлива пришлось предприятиям Татарстана, Поволжья и Западной Сибири. Кроме того, с апреля по июль на заводах традиционно проводится плановое техническое обслуживание, что также снижает выпуск бензина.

Вопрос о дефиците топлива обсуждался на заседании правительства региона в минувшую пятницу. Замгубернатора Сергей Швиндт заявил, что в Свердловской области имеется достаточный запас бензина для удовлетворения всех потребностей региона. Уральские аграрии полностью обеспечены дизельным топливом, что позволит им провести все запланированные работы.

На территории области работают четыре крупные российские сети АЗС: «Газпромнефть», «Лукойл», «Башнефть» и «Татнефть». Руководитель УФАС Дмитрий Шалабодов отметил, что колебания цен на заправках крупных сетей соответствуют рыночным и находятся в пределах нормы. Необоснованный рост цен наблюдается только у независимых поставщиков, и разница между частными и сетевыми АЗС может достигать 20 рублей. С такими поставщиками ведётся работа.

Представители сетевых компаний сообщили, что из-за необоснованного ажиотажного спроса они ввели временные ограничения на продажу топлива для стабилизации ситуации на топливно-энергетическом рынке.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил разработать меры по обеспечению топливом заправочных станций в насёленных пунктах, где отсутствуют сетевые компании, а также гарантировать бесперебойное снабжение организаций, выполняющих социально значимые задачи.

СМИ сообщают, что со вторника, 23 июня, сеть АЗС «Газпромнефть» в регионе ограничила продажу бензина: не более 40 литров для легковых автомобилей и не более 200 литров для грузовиков и автобусов. Ранее аналогичные меры ввели «Татнефть» и Tamic Energy.

Ограничения также введены в других регионах Уральского федерального округа для борьбы со спекуляциями. Во вторник, 23 июня, на заседании Екатеринбургской городской думы мэр Алексей Орлов призвал водителей не создавать искусственный ажиотаж на заправках, так как дефицита топлива нет. Он отметил, что паника препятствует нормальной работе АЗС. В департаменте информационной политики рост спроса на бензин связали с последствиями фейковых вбросов.