В Нижнем Тагиле ликвидируют таможенный пост НТМК

Федеральной таможенной службой России принято решение о ликвидации с 20 апреля 2017 года таможенного поста НТМК. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Екатеринбургской таможни, процесс закрытия согласовывался около двух лет и связан с оптимизацией службы. Все функции ликвидируемого объекта переходят к Нижнетагильскому таможенному посту.

«Данный пункт уже практически не работал, и на нём числился один человек – начальник, – пояснили в пресс-службе. – В основном его услугами пользовался НТМК. Решение принималось с учётом мнения промышленных предприятий».

В ведомстве уточнили, что всего в УрФО планируется ликвидировать 11 таможенных постов, в том числе один в Алапаевске.

Агентство новостей «Между строк»