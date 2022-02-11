В Нижнем Тагиле коммунальщики будут усиленно чистить снег все выходные 

В выходные коммунальные службы Нижнего Тагила усилят очистку дорог от снега. Такое поручение в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями дал сегодня на аппаратном совещании первый замглавы города Вячеслав Горячкин, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Первоочередное внимание городских коммунальных служб должно быть уделено расчистке территорий остановочных пунктов, пешеходных переходов, тротуаров и подъездов к социально значимым объектам. В случае, если управляющие организации не предпринимают усилий для уборки снега во дворах, жители могут обращаться в госжилинспекцию. Соответствующие меры будут приняты», — сказал Вячеслав Горячкин.

Главам администраций районов поручено в постоянном режиме мониторить ситуацию с уборкой и вывозом снега, и координировать работу коммунальных служб.

«Работа по очистке улиц сейчас затруднена в связи с волной пандемии, вызванной омикроном. Существенная часть специалистов предприятий, задействованных в зимнем эксплуатационном содержании дорог, находится на больничном. Тем не менее, нам удаётся убирать значительные объёмы снега с городских магистралей. Сейчас ежесуточно на полигоны вывозится около двух тысяч тонн», — отметил начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев.

Жители массово жалуются на уборку снега всю зиму. Накануне местный блогер Валентин Дегтерёв опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором обругал мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева за горы снега на тротуаре.