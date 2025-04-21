В ночь на 21 апреля на Тагилстрое сгорела квартира 

21 апреля в 02:22 в единую диспетчерскую службу поступил звонок о пожаре на улице Гастелло, 19а. Горела квартира на пятом этаже. На место ЧП выехали четыре единицы техники и 13 человек личного состава дежурных караулов МЧС. Справиться с возгоранием удалось за 20 минут. В результате пожара пострадал 50-летний мужчина, и повреждено домашнее имущество в квартире. Погорельца с 30% ожогами тела госпитализировали.

«До прибытия огнеборцев самостоятельно из подъезда эвакуировались четыре человека. Пожарные по лестничным маршам с помощью спасательных устройств вывели четырёх человека. По факту происшествия дознаватели МЧС проводят проверку. Причина устанавливается», — сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.