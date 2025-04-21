В Нижнем Тагиле будут судить банду мошенников, обналичивавших маткапитал

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении трёх местных жителей, совершивших хищение средств в рамках реализации национального проекта «Демография».

Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, организованной группой, в крупном размере).

«По версии следствия, в 2019 году обвиняемые подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и оказывали содействие в заключении договоров займа с кредитной организацией, а также договоров купли-продажи недвижимости. Оформленные документы с внесёнными в них недостоверными сведениями о стоимости приобретенного жилья в дальнейшем предоставлялись в территориальные подразделения Социального фонда России, после чего на расчётные счета организаций перечислялись денежные средства в счёт погашения основного долга и процентов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате федеральному бюджету нанесён ущерб свыше 1,3 млн рублей. Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.