В Нижнем Тагиле на детской площадке на улице Красноармейской найден труп мужчины

В прошедшую субботу, 19 апреля, в Нижнем Тагиле жители дома на улице Красноармейской обнаружили во дворе на детской площадке труп мужчины с признаками удушения.

Прибывшие на место медики скорой помощи, вызванные соседями, констатировали смерть. Как сообщили АН «Между строк» очевидцы, мужчина нередко выпивал и разгуливал в нетрезвом виде, а также ранее уже был замечен на этой самой площадке.

«С утра я видел его: сидел, выпивал на детской площадке. Позже его и жена видела, когда гуляла с собакой. Ничего не предвещало беды, а потом смотрю в обед, около 12, — висит. Позже узнал, что скорую помощь сосед вызвал. Видимо, не только он — на место сразу две кареты приехали. При этом всё очень быстро произошло. Полиция тоже приехала, опросила всех. Предварительно сказали: сам умер, никто не помогал», — рассказал ИА «Все новости» местный житель Сергей.

Сергей также рассказал, что мужчина снимал квартиру в бывшем общежитии и вёл маргинальный образ жизни.