Жители Нижнего Тагила жалуются на заваленные снегом дороги и тротуары 

Тагильчане продолжают массово жаловаться на уборку снега. После снегопадов 4 февраля количество недовольных комментариев как от пешеходов, так и от автолюбителей заметно увеличилось. Дорожное полотно и тротуары на некоторых улицах превратились в снежную кашу.

В редакцию АН «Между строк» пришло несколько сообщений от недовольных горожан о плохой уборке парковок и тротуаров.

«Парковки завалены снегом, сложно дойти до магазина, приходится переползать через горы сугробов. Мне, пенсионеру, сложно это сделать. Чистят только главные дороги», — рассказал тагильчанин Геннадий.

«Очень тяжело переходить дорогу людям с ограниченными возможностями, старикам и мамочкам с колясками. Всё завалено снегом», — поделилась тагильчанка Дарья.

Напомним, территория центра города находится под контролем МУП «Тагилдорстрой». Также компания следит за уборкой снега на ГГМ, Вые, Красном Камне и в районе вокзала. Сотрудники «УБТ-Сервиса» работают на Вагонке, в Северном и Сухоложском посёлках и на подъездах к Нижнему Тагилу.

В январе во время обильных снегопадов тагильчане уже были возмущены неоперативной уборкой снега. Тогда директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов пояснил, что парковки чаще всего относятся к территории магазинов, поэтому за их очистку отвечают собственники торговых точек, а общественные парковки чистятся регулярно.