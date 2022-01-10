«Дороги чистят, а на обочине и по краям огромные снежные завалы». Тагильчане жалуются на нечищеные тротуары и заваленные снегом обочины

Жители Нижнего Тагила жалуются на неочищенные от снега тротуары и парковки. В праздничные дни в области выпал значительный объём осадков, и пока дорожные службы не до конца справились с последствиями снегопадов.

«Еле вышли из машины на парковке у магазина "Кардинал". Именно на парковках свалены сугробы, у меня бабушка еле переползла через всю эту гору снега. Дороги чистят, а на обочине и по краям огромные снежные завалы», — жалуется тагильчанка Кристина.

В конце декабря во время обильных снегопадов тагильчане уже были возмущены неоперативной уборкой снега.

Территория центра города находится под контролем МУП «Тагилдорстрой». Также компания следит за уборкой снега на ГГМ, Вые, Красном Камне и в районе вокзала. По словам руководителя ТДС Игоря Васильева, в ночь на 10 января специалисты вывезли около 110 машин.

«Уборка снега идёт полным ходом. Убираем снег и с парковок, и с остановок, и с обочин. В эту ночь чистили улицы Ленина и Горошникова. Сейчас днём убираем на Фрунзе и Островского. Ночью на 11 января планируем выйти на Мира», — рассказал АН «Между строк» Игорь Васильев.

Сотрудники «УБТ-Сервиса» работают на Вагонке, в Северном и Сухоложском посёлках и на подъездах к Нижнему Тагилу. С 1 по 9 января в этих районах вывезли около 3000 тонн снега.

По словам руководителей компаний, часто территория, которая остаётся нечищеной, находится в частной собственности.

«Парковки чаще всего относятся к территории магазинов, поэтому их должны чистить дворники, то есть эта территория должна убираться собственниками, а общественные парковки чистятся регулярно», — рассказал АН «Между строк» директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов.

Фото предоставлены компаниями «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» Фото предоставлены компаниями «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» Фото предоставлены компаниями «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» Фото предоставлены компаниями «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой»

На Руднике и в районе станции Смычка за уборку снега отвечает ООО «Капиталстрой».

Проблемы с уборкой снега в городе, уверяют руководители дорожно-коммунальных служб, связаны не с отсутствием снегоуборочной техники, а с ограничением в использовании реагента «Бионорд», который расщепляет снег.

В этом году количество используемого реагента решили сократить, чтобы сохранить на дорогах чистоту. Но полностью исключить использование химических составов при содержании дорог не получится, поскольку обслуживающим организациям нужно выполнять предписания ГИБДД.