«Кто этого мэра выбирал?». В Нижнем Тагиле известный блогер обругал Владислава Пинаева за нечищеные тротуары 

Тагильский блогер, радиолюбитель Валентин Дегтерёв опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором жалуется на горы снега на тротуаре. После того, как 9 февраля на Вагонке на улице Максарёва прошёл грейдер, пешеходная зона оказалась полностью завалена снегом. Жители района вынуждены ходить вдоль дороги или пробираться через снежную кашу.

«Весь снег, который был на дороге, сбросили на тротуар. Мэра Пинаева надо гнать как человека, который не на своём месте находится! Как тут проходить, я не понимаю. Я здесь 14 лет живу, и такого не было никогда! Кто этого мэра выбирал? Лично я его не выбирал. И всех, кого не спросишь, тоже за него не голосовали. Развалил в городе всё, что можно», – говорит Валентин Дегтерёв.

Уборкой снега на Вагонке занимается компания «УБТ-Сервис». Её сотрудники также работают в Северном и Сухоложском посёлках и на подъездах к Нижнему Тагилу.

«Обычно первыми идут снегоуборочные машины, очищается вся дорога. А затем проезжают тракторы и погрузчик, который убирает все валы снега с тротуаров. То есть это стандартная практика. Сейчас улица полностью очищена, снег убран. К сожалению, жители начинают возмущаться и снимать видео до того, как мы заканчиваем работы на участке», – пояснил АН «Между строк» директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов.

Отметим, что весь февраль тагильчане массово жалуются на уборку снега с дорог и тротуаров. После снегопадов в начале февраля количество недовольных комментариев как от пешеходов, так и от автолюбителей заметно увеличилось.