В Нижнем Тагиле ищут пострадавших от банды лжеюристов

В Нижнем Тагиле продолжается расследование в отношении банды лжеюристов, подозреваемых в серии мошенничеств на сумму более 15 млн рублей.

Напомним, ранее сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» были задержаны шесть свердловчан в возрасте от 20 до 35 лет, не имеющих судимостей, подозреваемых в совершении серии мошенничеств, квалифицируемых по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).

«По данным предварительного расследования, организатор противоправной схемы представлялся руководителем компании, якобы оказывавшей юридические услуги в сфере кредитования. Он убеждал граждан оформить кредит, передать ему полученные средства, обещая выплачивать 10% и в дальнейшем полностью погасить задолженность перед банком. Сотрудниками полиции был установлен и задержан ещё один участник преступной деятельности. На сегодняшний день установлено более 50 потерпевших, не старше 25 лет. Суммарный ущерб достигает более 15 млн рублей», — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое из них находятся под подпиской о невыезде. При этом ни один из задержанных свою вину не признаёт, утверждая, что оказывал лишь «консультационные услуги».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности, возможных дополнительных потерпевших, а также каналов вывода денежных средств.

Сотрудники полиции просят граждан, которые могли пострадать от действий указанных лиц, обратиться с заявлениями в ближайший отдел полиции либо в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. Островского, 7, или по телефону 102.