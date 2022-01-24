В Нижнем Тагиле 160 случаев, в области — 1202. Средний Урал бьёт рекорды по заболеваемости COVID-19

Сегодня, 24 января, в Свердловской области установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано 1202 случая, сообщает телеграм-канал оперштаба по борьбе с COVID-19. Это на 36,1% выше, чем 23 января, когда было выявлено 883 случая заражения.

За последние сутки в регионе от коронавируса умер 21 человек. На данный момент в ковидных госпиталях находятся 2152 человека. Из них 337 — в тяжёлом состоянии, 171 — в реанимации, 136 подключено к аппаратам ИВЛ.

В Нижнем Тагиле также наблюдается резкий рост заболеваемости. 23 января заболевших было 43. А уже 24 января в городе лабораторно подтверждены 160 новых случаев коронавируса.

В целом по России наблюдается подъём заболеваемости ковидом, связанный с распространением нового штамма «омикрон». По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, большая часть пациентов переносит заболевание амбулаторно.

Напомним, с 20 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа на любое развлекательное мероприятие, а также в кафе, кинотеатры и ТЦ. Сертификат о вакцинации теперь спрашивают только в госорганах Свердловской области и органах местного самоуправления.