В театр и кино теперь можно всем. В мэрии Нижнего Тагила рассказали, куда можно попасть без QR-кода 

По новому указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с 20 января для прохода на любое развлекательное мероприятие, а также в кафе или в кинотеатры больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Свежее постановление главы региона прокомментировали в мэрии Нижнего Тагила.

Указ, опубликованный на сайте правовой информации Свердловской области, вступает в силу с сегодняшнего дня. Теперь по QR-кодам будут работать только «госорганы Свердловской области, органы местного самоуправления, госучреждения и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов, а также госучреждение, осуществляющее официальное опубликование нормативных правовых актов». Кроме того, сертификат придётся предъявить при посещении баз и домов отдыха, санаториев.

Отметим, что с 27 января кафе и ресторанам нельзя будет работать с 23:00 до 06:00.

Кроме того, в Свердловской области запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах и проведение концертов вне специально предназначенных для этого мест.

Также по новому указу губернатора госорганам и органам местного самоуправления в Свердловской области предписано перевести на дистант 30% сотрудников. Для всех остальных учреждений и компаний эта мера носит рекомендательный характер.