В Свердловскую область поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М». 2400 доз в выходные распределят между медучреждениями, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«У нас уже достаточно желающих. Постепенно партии будут увеличиваться, — отметил замгубернатора. — Как только точная дата нам станет известна, мы начнём сбор согласий, что требуется законом, на вакцинацию применительно к тем детям, которые в этом нуждаются. Дети старше 15 лет самостоятельно могут принимать такое решение. Детская вакцинация будет только добровольной».

В первую очередь будут вакцинироваться подростки крупных городов: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского. По предварительным данным, только в столице Урала около 60 тысяч семей, желающих вакцинировать своих детей.

Также чиновник призвал всех людей соблюдать масочный режим, дистанцию, минимизировать контакты и вакцинироваться.