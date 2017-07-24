В московском офисе алмазной компании «Алроса» проходит обыск

В московском офисе алмазодобывающей компании «Алроса» проводятся следственные действия и выемка документов, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия идут в рамках ранее возбуждённого уголовного дела, однако о каком именно деле идёт речь, не уточняется.

«В московском офисе компании "Единая сбытовая организация "Алроса" проводятся оперативно-следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Другой близкий к компании источник рассказал агентству, что правоохранительными органами был задержан сотрудник службы безопасности «Алросы», подробности задержания также не приводятся.

Представители «Алросы» отказываются от комментариев до выяснения обстоятельств обысков.

«Алроса» — крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 году объём добычи «Алросы» составил 37,2 млн карат, продажи — 40,1 млн карат.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»