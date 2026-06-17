Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2027 году

Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном в Нижнем Тагиле стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий. За обновление сквера свои голоса отдали более 22 тысяч тагильчан. Всего в голосовании приняли участие 74 тысячи человек.

«Не только победитель — Театральный сквер, но и сквер в Дзержинском районе и парк Горького. Они также набрали большое количество голосов. Это говорит о том, что жители хотят, чтобы появлялись и благоустраивались существующие территории. И такое количество проголосовавших — почти 74 тысячи жителей Нижнего Тагила — это очень существенно», — сказал первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил ТВ».

Напомним, голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Предварительно все территории–участники прошли этап общественных обсуждений. По итогам голосования территория-победитель будет включена в перечень объектов, которые планируется благоустроить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в июле 2025 года жители Нижнего Тагила пожаловались на удручающее состояние Театрального сквера.