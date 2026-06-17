В Екатеринбурге осудили мужчину, избившего подростка на «Уктусе» за сбитую снегокатом супругу

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу о нападении на подростка на спортивно-развлекательном комплексе «Уктус».

Как установил суд, 17 января этого года подсудимый Яков Шушарин катался на лыжах вместе со своей семьёй. Когда они остановились у подножия горы, подросток на снегокате сбил с ног супругу Якова. В ответ мужчина нанёс кулаками не менее 11 ударов по голове и телу несовершеннолетнего, при этом угрожая расправой и используя нецензурную брань. В результате мальчик получил травмы, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести.

Вину подсудимый не признал и настаивал на том, что был в состоянии аффекта и защищал свою семью, в связи с чем просил суд оправдать его.

Однако, учитывая все доказательства и обстоятельства произошедшего, суд признал Шушарина виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия) и п. «в» и «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего из хулиганских побуждений) и назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии-поселения. Кроме того, в пользу пострадавшего подростка с осуждённого была взыскана моральная компенсация в размере 400 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.