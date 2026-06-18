Спортсмен-любитель снова пробежит 100 км вокруг Нижнего Тагила, чтобы собрать средства на реабилитацию подопечного БФ «Живи, малыш»

Спортсмен-любитель Евгений Ковтунов снова пробежит ультрамарафон вокруг Нижнего Тагила, чтобы собрать средства на реабилитацию 17-летнего Ильи Докучаева — подопечного благотворительного фонда «Живи, малыш».

Напомним, для Евгения Ковтунова это уже второй подобный благотворительный проект совместно с БФ «Живи, малыш»Профессиональным бегуном он никогда не был, а любовь к спорту у него появилась уже в 40 лет после неудачной попытки взойти на Эльбрус, когда он недооценил свою физическую подготовку. Начав с небольших дистанций, со временем Евгений перешёл на ультрамарафоны, а в прошлом году решил совместить спорт с помощью нуждающимся. Тогда был организован забег «70 км добра» ради 19-летней Саши Данилкиной. Благодаря поддержке неравнодушных людей, всю необходимую сумму на реабилитацию девушки удалось собрать в полном объёме.

В предстоящую субботу, 20 июня, тагильчанин планирует преодолеть дистанцию в 100 километров за один день. Целью акции «Ультрамарафон добра» является сбор 420 тысяч рублей на необходимый курс реабилитации для Ильи Докучаева. Несмотря на последствия тяжёлой родовой травмы — Илья родился с тройным обвитием пуповины — и три перенесённые сложнейшие операции, молодой человек демонстрирует невероятную силу воли и ежедневно борется за своё здоровье. Илья осваивает речь через музыку, учится печатать на компьютере и активно помогает маме по дому. В мае этого года он на специальной коляске, подаренной фонду компанией ЕВРАЗ, лично вышел на старт традиционного ежегодного забега «Дай пять!».

Евгений рассчитывает, что и в этот раз цели сборов удастся достигнуть и собрать необходимую для реабилитации парня сумму.

«Мероприятие станет уже традиционным. Верю, что пройдёт успешно. Буду очень рад, если это привлечёт внимание к благим делам и спорту», — поделился марафонец с АН «Между строк».

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к благотворительному забегу, даже если нет возможности пробежать его целиком.

«Можно бежать сколько хочется или можется. Никто не осудит, если вы пробежите километр и сойдёте с дистанции. Хотите — присоединяйтесь по пути или просто приходите поддержать. Ведь главное в этом забеге — не рекорд, а поддержка Ильи Докучаева. Мы не бежим ради рекорда, мы бежим, чтобы чья-то жизнь стала легче», — говорится в социальных сетях БФ «Живи, малыш».

Сбор участников начнётся 20 июня в 8:40 у колеса обозрения в парке им. А. П. Бондина, где пройдёт общая разминка. В 9:00 там же состоится еженедельный традиционный забег «5 вёрст», после которого, около 10:00, Евгений отправится на основную часть дистанции протяжённостью 95 километров вокруг города.

Вы можете присоединиться к благотворительной акции и отправить средства на реабилитацию Ильи, перейдя по ссылке: https://donation.ru/zhivimalysh/danilkina_sasha/