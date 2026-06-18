На трассе под Нижним Тагилом малолетние хулиганы кидают предметы в проезжающие мимо автомобили

Свердловские водители массово жалуются в социальных сетях на малолетних хулиганов, облюбовавших мост над проезжей частью на Серовском тракте в районе посёлка Евстюниха.

Как рассказывают автомобилисты в сообществе «Екатеринбург — Серов», обычно в ночное время подростки скидывают с моста бутылки, пакеты с водой и другие мелкие предметы на проезжающие внизу автомобили. Из-за этого серьёзно страдают лобовые стёкла транспортных средств.

«Мой муж тоже пострадал 24 мая, написали заявление в полицию. Теперь ездит аккуратно и смотрит. Всем, кто не знает, будьте аккуратнее», — написала тагильчанка Надежда Ялунина в комментариях под постом о происшествии.

Кроме того, многие в комментариях возмущены нахождением несовершеннолетних вне дома в позднее время.

«У меня вопрос: почему в 2 часа ночи дети гуляют на трассе? Комендантский час вроде как с 22:00. И где в это время родители? Почему не следят за своими детьми?» — написала в комментариях другая женщина.

В пресс-группе МВД сообщили, что информация о хулиганах зарегистрирована, по факту произошедшего организована проверка.