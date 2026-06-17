«Раскаялся, едва сдерживая слёзы». В Нижнем Тагиле задержали студента, заказавшего пиццу на имя Адольфа Гитлера

В Нижнем Тагиле полиция задержала молодого человека, заказавшего пиццу на имя Адольфа Гитлера.

Напомним, в прошедший понедельник, 15 июня, в социальных сетях депутата ЗакСО Алексея Свалова появилась публикация об инциденте, произошедшем с его знакомым — участником специальной военной операции Сергеем (имя изменено — Прим. Ред.). Депутат рассказал АН «Между строк», что мужчина заехал поужинать в «Додо Пиццу» в одном из торговых центров Нижнего Тагила, где на экране заказов увидел, что предыдущий посетитель оформил заказ, указав имя Адольфа Гитлера. Сергей попытался указать молодому человеку, совершившему заказ, на количество жертв нацистского режима. Тот ответил, что выступает против войны, а имя диктатора Третьего рейха написал «по приколу».

После инцидента Алексей Свалов направил в правоохранительные органы официальные запросы с просьбой обратить внимание на поведение молодого человека и провести проверку по данному факту.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сотрудники подразделения уголовного розыска вычислили и задержали 18-летнего «шутника».

«Подозреваемым оказался студент Строительного колледжа, будущий электрик по имени Тимофей, из полной семьи. Взяли его по месту учёбы. Оказывать сопротивление или спешно ретироваться он не пытался. В своём поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слёзы, и принёс извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое. Горе-студент сказал, что не является нацистом или их поклонником. Свою мерзкую выходку мотивировал тем, что, якобы, не осознавал смысла поступка. Юный тагильчанин заверил, что больше такого не повторится. Насколько его слова искренние, время покажет. В любом случае, кому положено, возьмут любителя пиццы на контроль. В территориальном УВД завели административное дело по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда фашизма). Данная статья предусматривает до 15 суток ареста», — отметил полковник Горелых.