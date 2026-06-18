В Нижнем Тагиле студента колледжа, заказавшего пиццу на имя Адольфа Гитлера, отправили за решётку, но за другое 

Накануне, 17 июня, Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 18-летнего Тимофея Вахонина, заказавшего пиццу на имя Адольфа Гитлера, однако привлекли его к ответственности за другое правонарушение.

Напомним, в прошедший понедельник, 15 июня, депутат ЗакСО Алексей Свалов разместил в своих социальных сетях пост, в котором рассказал, что его знакомый — участник специальной военной операции Сергей (имя изменено — Прим. ред.) — заехал поужинать в «Додо Пиццу» в одном из торговых центров Нижнего Тагила. Там он увидел на экране заказов, что предыдущий посетитель оформил заказ, указав имя Адольфа Гитлера. Сергей попытался указать молодому человеку, совершившему заказ, на количество жертв нацистского режима. Тот ответил, что выступает против войны, а имя диктатора Третьего рейха написал «по приколу».

На следующий день депутат направил в правоохранительные органы официальные запросы с просьбой провести проверку по факту инцидента. После этого «шутник» был задержан сотрудниками подразделения уголовного розыска. Им оказался будущий электрик, студент строительного колледжа, который, «едва сдерживая слёзы», принёс извинения за свою выходку, сказал, что нацистом не является, а смысла своего поступка не осознавал.

Важно отметить, что в ходе суда выяснилось, что ранее, 9 июня, молодой человек разместил в мессенджере в открытом чате фотографию, на которой была нацистская символика, нарисованная на парте его учебного заведения. Тимофей объяснил, что просто сфотографировал уже существовавший рисунок, думая, что он вызовет реакцию у однокурсников. После публикации он стёр символы с парты, а позже удалил и само изображение из сети. Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики, запрещённое федеральным законом).

Тимофей Вахонин свою вину полностью признал и раскаялся. Также суд учёл, что молодой человек ранее к административной ответственности не привлекался и самостоятельно устранил нарушение. Однако, принимая во внимание общественную значимость, было принято решение о недостаточности штрафа для обеспечения предупреждения новых правонарушений.

В итоге Ленинский районный суд назначил Тимофею наказание в виде 5 суток административного ареста, начиная с 17 июня.

«Продолжит ли тагильский "Адольф Гитлер" учёбу на электрика в Строительном колледже или будет отчислен, решится в ближайшее время. В учебном заведении и в семье юноши явно не уделяли должного внимания патриотическому воспитанию. И этот пробел нужно срочно устранять, пока такими пацанами не занялись забугорные кураторы или бандеровцы с целью совершения гораздо более тяжких ЧП. Он не только представлялся главарём третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в интернете и по месту учебы. Собственные грехи сразу полностью признал и раскаялся, заверив, что подобного больше не повторится. Вместо максимальных 15 суток ближайшие пять он проведёт в спецприёмнике МВД для административных правонарушителей», — рассказал СМИ руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.