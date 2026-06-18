Школьник из Нижнего Тагила набрал максимальные баллы сразу по двум предметам ЕГЭ

Выпускник школы №36 Нижнего Тагила Максим Шестовских вошёл в число первых двухсотбалльников Свердловской области. О результатах ЕГЭ сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Тагильчанин показал максимальный результат сразу по двум предметам — русскому языку и литературе. Вместе с ним по 200 баллов по итогам двух экзаменов набрали Марина Батурина из школы № 19 Каменска-Уральского и Агния Божкова из Уральской специальной музыкальной школы (колледжа).

Русский язык – обязательный предмет для всех одиннадцатиклассников. В этом году экзамен сдавали около 18 тысяч школьников. Максимальный результат — 100 баллов — получили 32 выпускника.

«Безусловно, к этим победам ребят самое прямое отношение имеют и их педагоги. Учителя – это основа и фундамент общества. Любой сегодняшний профессионал – это вчерашний школьник, в которого вложили время, силы, знания. И мы гордимся региональным педагогическим сообществом. Вот только один пример – педагог Уральской специальной музыкальной школы Елена Матвеевна Глухих. У неё уже 5 стобалльников по литературе в этом году! 42 года она учит, воспитывает и прививает детям любовь к литературе. И таких педагогов у нас сотни. Благодарю всех наших свердловских учителей, наставников за подготовку ребят», — отметил глава региона.