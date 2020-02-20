В Магадане самолёт упал при взлёте и ударился о землю, есть пострадавшие

В Магадане самолёт АН-2 не смог набрать высоту во время взлёта и ударился о землю при падении, со ссылкой на очевидцев пишет MagadanMedia.

По данным издания, на аэродроме работают спасатели и медики. Свидетели инцидента рассказали, что нескольких человек транспортируют на носилках.

«На борту было 14 человек, включая экипаж. Самолёт должен был выполнить рейс в Сеймчан в 10 утра. Транспортная прокуратура региона проводит проверку», — сообщает MagadanMedia.

По предварительной информации, во время происшествия никто не погиб. Официальных комментариев пока нет.

Upd: По данным оперативных служб, пострадали 7 человек, все они госпитализированы.