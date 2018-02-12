«В любую минуту могут прийти из прокуратуры». В музее искусств рассказали, чем чревата сенсация о «поддельной» картине

Сегодня в Нижний Тагил приехали специалисты учебной лаборатории экспертизы объектов культуры и искусства УрФУ. Цель их визита — рассказать о портрете императора Александра I кисти неизвестного художника, который поступил в Нижнетагильский музей изобразительных искусств из Русского музея ещё в 1944 году.

Напомним, на прошлой неделе этому произведению из коллекции тагильского музея РИА «Новый день» посвятило публикацию, в которой говорилось, что портрет императора поддельный. Издание сделало такой вывод на основе беседы с сотрудником учебной лаборатории УрФУ магистрантом Денисом Ильичёвым. Он рассказал журналистам, что под верхним слоем картины находится другое изображение. СМИ оказались в учебной лаборатории во время большого пресс-тура, организованного университетом в рамках Дней науки УрФУ. Прессе показали современное оборудование, с которым работают студенты разных факультетов УрФУ, в том числе и факультета искусствоведения и культурологии.

«Так получилось, что в суете наш магистрант Денис Ильичёв рассказал журналисту "Нового дня" об интересном открытии: благодаря новым технологиям удалось увидеть то, чего нельзя разглядеть своим взглядом, — поясняет основатель лаборатории экспертизы объектов культуры и искусства УрФУ Тамара Галеева. — К сожалению, корреспондент не видит разницы между понятиями "оригинал", "копия", "подделка", "версия". Если что-то на поверхности произведения было сделано, для него это подделка. Он даже не разобрался в том, что речь идёт о старой картине, которая оказалась многослойной».

На следующий день после публикации из заголовка и текста слово «подделка» убрали.

По словам директора тагильского музея изобразительных искусств Марины Агеевой, руководство издания по телефону принесло извинения, а вот автор текста так и не признал своей оплошности — «он просто передал слова сотрудника лаборатории». Судиться с екатеринбургским информагентством музей не будет, поскольку некорректный текст был переписан и доказать что-либо в суде уже сложно, считает директор тагильского музея.

«Музей подделки не собирает и бережно хранит то, что он получил. Мы этой картиной гордимся, несмотря на то, что непонятно, кто на ней изображён. То, что на картине оказалось несколько слоёв, говорит о том, что она живая, над ней художник много работал. Это лишь подтверждает, что это подлинная вещь. Копию как делают? Переносят на клеточки копируемое изображение. Эти клеточки рентген тоже видит», — рассказывает директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.

«Почему мы уделяем этому неприятному событию столько внимания? В связи с изменением законодательства и организацией Госкаталога до 2025 года, в котором все музеи России должны разместить свои коллекции, государство серьёзно следит за любыми упоминаниями в СМИ. Подделка произведений искусства — криминальная вещь. В любую минуту в музей могут прийти из прокуратуры и начать проверку по вот такой нелепой абсолютно ситуации», — добавляет замдиректора музея искусств по науке Елена Ильина.

Музейщики уточняют, что проверки со стороны прокураторы проводятся постоянно. Музей должен отчитываться и о приобретённых на деньги Министерства культуры произведениях, и о способах хранения коллекции.

Добавим, что учебная лаборатория УрФУ и Нижнетагильский музей изобразительных искусств подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве в феврале 2017 года. Изучением 15 живописных произведений из музейной коллекции занялись эксперты и студенты факультета искусствоведения и культурологии УрФУ. Большое технико-технологическое исследование предстоит работам итальянских, немецких, голландских и русских художников XVI — начала XX века из музейной коллекции. Среди них главное сокровище тагильского музея — «Святое семейство», которое, предположительно, написано Рафаэлем Санти.

Недавно лаборатория подписала договор и с нижнетагильским музеем-заповедником, который хочет провести экспертизу нескольких икон из своего собрания.