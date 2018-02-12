«В любую минуту могут прийти из прокуратуры». В музее искусств рассказали, чем чревата сенсация о «поддельной» картине

12.02.2018 16:11
«В любую минуту могут прийти из прокуратуры». В музее искусств рассказали, чем чревата сенсация о «поддельной» картине

Сегодня в Нижний Тагил приехали специалисты учебной лаборатории экспертизы объектов культуры и искусства УрФУ. Цель их визита — рассказать о портрете императора Александра I кисти неизвестного художника, который поступил в Нижнетагильский музей изобразительных искусств из Русского музея ещё в 1944 году.

Напомним, на прошлой неделе этому произведению из коллекции тагильского музея РИА «Новый день» посвятило публикацию, в которой говорилось, что портрет императора поддельный. Издание сделало такой вывод на основе беседы с сотрудником учебной лаборатории УрФУ магистрантом Денисом Ильичёвым. Он рассказал журналистам, что под верхним слоем картины находится другое изображение. СМИ оказались в учебной лаборатории во время большого пресс-тура, организованного университетом в рамках Дней науки УрФУ. Прессе показали современное оборудование, с которым работают студенты разных факультетов УрФУ, в том числе и факультета искусствоведения и культурологии.

«Так получилось, что в суете наш магистрант Денис Ильичёв рассказал журналисту "Нового дня" об интересном открытии: благодаря новым технологиям удалось увидеть то, чего нельзя разглядеть своим взглядом, поясняет основатель лаборатории экспертизы объектов культуры и искусства УрФУ Тамара Галеева. К сожалению, корреспондент не видит разницы между понятиями "оригинал", "копия", "подделка", "версия". Если что-то на поверхности произведения было сделано, для него это подделка. Он даже не разобрался в том, что речь идёт о старой картине, которая оказалась многослойной».

На следующий день после публикации из заголовка и текста слово «подделка» убрали.

По словам директора тагильского музея изобразительных искусств Марины Агеевой, руководство издания по телефону принесло извинения, а вот автор текста так и не признал своей оплошности — «он просто передал слова сотрудника лаборатории». Судиться с екатеринбургским информагентством музей не будет, поскольку некорректный текст был переписан и доказать что-либо в суде уже сложно, считает директор тагильского музея.

«Музей подделки не собирает и бережно хранит то, что он получил. Мы этой картиной гордимся, несмотря на то, что непонятно, кто на ней изображён. То, что на картине оказалось несколько слоёв, говорит о том, что она живая, над ней художник много работал. Это лишь подтверждает, что это подлинная вещь. Копию как делают? Переносят на клеточки копируемое изображение. Эти клеточки рентген тоже видит», рассказывает директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.

«Почему мы уделяем этому неприятному событию столько внимания? В связи с изменением законодательства и организацией Госкаталога до 2025 года, в котором все музеи России должны разместить свои коллекции, государство серьёзно следит за любыми упоминаниями в СМИ. Подделка произведений искусства криминальная вещь. В любую минуту в музей могут прийти из прокуратуры и начать проверку по вот такой нелепой абсолютно ситуации», добавляет замдиректора музея искусств по науке Елена Ильина.

Музейщики уточняют, что проверки со стороны прокураторы проводятся постоянно. Музей должен отчитываться и о приобретённых на деньги Министерства культуры произведениях, и о способах хранения коллекции.

Добавим, что учебная лаборатория УрФУ и Нижнетагильский музей изобразительных искусств подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве в феврале 2017 года. Изучением 15 живописных произведений из музейной коллекции занялись эксперты и студенты факультета искусствоведения и культурологии УрФУ. Большое технико-технологическое исследование предстоит работам итальянских, немецких, голландских и русских художников XVI — начала XX века из музейной коллекции. Среди них главное сокровище тагильского музея — «Святое семейство», которое, предположительно, написано Рафаэлем Санти.

Недавно лаборатория подписала договор и с нижнетагильским музеем-заповедником, который хочет провести экспертизу нескольких икон из своего собрания.

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