«Нас оклеветали!» Музей Нижнего Тагила опроверг информацию о поддельном портрете императора Александра I

Нижнетагильский музей изобразительных искусств опроверг информацию о том, что хранящийся в нём портрет императора Александра I поддельный. Накануне РИА «Новый день» опубликовало на своём сайте новость с заголовком «В музее ИЗО Нижнего Тагила обнаружили поддельный портрет императора Александра I». Сегодня днём заголовок и текст на информационном ресурсе изменили, слово «подделка» убрали.

Новость о «поддельном» портрете императора подхватили и тагильские СМИ. Сотрудники музея изобразительных искусств считают, что журналисты не только оклеветали их, но также нанесли ущерб чести и достоинству. На следующей неделе руководство учреждения проведёт для журналистов пресс-конференцию. К этому моменту уже станет известно, будут ли они подавать в суд на РИА «Новый день» и другие издания.

Вывод о том, что портрет якобы поддельный, журналисты сделали на основе анализа сотрудника лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ Дениса Ильичёва. Для определения стилистики произведения уралец использовал технико-технологическую экспертизу с применением рентгеновских снимков.

«Денис Ильичёв — молодой человек, который ещё не окончил университет. Он не осветил в разговоре с журналистами всю известную сотрудникам музея информацию, — рассказала АН “Между строк” искусствовед заместитель директора музея изобразительных искусств Елена Ильина. — Кроме того, у нас заключён договор с УрФУ, Денис обязан был согласовать с нами информацию для журналистов. Музей вряд ли дал бы разрешение на публикацию сведений, не имея на руках окончательного заключения. Журналистам нужны были “жареные” факты, и они, видимо, тоже не подумали, не уточнили некоторые нюансы».

Ильичёв сообщил, что под изображением императора Александра I (нанесено первым слоем) находится «какой-то другой портрет неизвестного офицера».

«Когда у нас руки идут налево в живописи, а на рентгене мы обнаруживаем, что они идут направо, это значит, что художник написал руки сначала налево, но ему не понравилось и он переделал. У нас есть дочь фараона, у которой на рентгене вообще три головы видны. Вот и здесь обнаружили подмалёвок. Может, художник сначала сделал такой набросок, всё лицо проложил кармином, потому что оно здесь как бы светится, а потом прозрачным, разбавленным до акварели маслом лепил уже сами объёмы. И раз есть такие изменения в живописи, значит, это явно оригинальный портрет. Посмотрите на подрамник и на край холста, вот здесь — я могу точно сказать, что это холст XIX века: гвоздики кованые XIX века и подрамник такой тёмный тоже XIX века», — отмечает Ильина.

Ранее руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский после посещения тагильского музея искусств предположил, что на картине изображён не Александр I. У самой Елены Ильиной сомнения в том, что на картине действительно портрет императора появились из-за того, что император изображён без каких-либо регалий, только с солдатским Георгиевским крестом. Тогда же в научных кругах появилась версия, что на самом деле это известный князь Борис Голицын II. Данной версии придерживается и Елена Ильина. Впрочем, многие сотрудники тагильского музея, в том числе директор, придерживаются версии об Александре I.

«Я думаю, что здесь изображён Борис Голицын II. С его жизни Лев Толстой списал многие факты жизни и саму смерть Андрея Болконского. Он получил прекрасное образование, бывал в Малых Вязёмах, участвовал в войне 1812 года. У него в жизни было невероятно много приключений. Но пока музей продолжает считать изображённого на картине Александром I. Ещё нет доказательств, которые подтвердили бы мою версию, их поиск займёт не один год. Необходимо провести дополнительные исследования, найти список всех офицеров, участвовавших в войне 1812 года. Кроме того, сохранились только два портрета Голицына», — говорит искусствовед.

По словам Елены Ильиной, если будет доказано, что на картине изображён Борис Голицын II, то это лишь увеличит значимость собрания произведений Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

«Мы получим интересную историю интересной личности, конкретного человека, не просто портрет Александра I, которых написано было много. Это станет всероссийской сенсацией», — считает заместитель директора музея изобразительных искусств.

И в любом случае, заключает искусствовед, кто бы ни был изображён на полотне, портрет является настоящим, оригинальным, называть его подделкой журналисты не имели никакого права.

Сотрудники лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ, где проходило исследование, позднее в пресс-релизе особо отметили, что они считают картину не подделкой, а «вариантом портрета, автора и изначального персонажа которого предстоит установить».