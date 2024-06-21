В креативном кластере SAMORO.doc открылась персональная фотовыставка победителя народного голосования проекта «ФОТО Fest» Кристины Мишуровой

Вчера, 20 июня, в креативном кластере SAMORO.doc в Нижнем Тагиле открылась первая персональная выставка «Живая эмоция как проводник твоей души» (0+) победителя народного голосования за лучший снимок в саду К. О. Рудого фотографа Кристины Мишуровой.

Название выставки связано с личным опытом Кристины. Фотограф призналась, что благодаря живым эмоциям, позитиву, постоянному контакту с миром её семья смогла преодолеть трудный период в жизни, а Кристина приобрела навык видеть красоту в простых вещах, которой она готова сейчас поделиться со зрителем.

Кристина считает, что самое важное в фотографии — это эмоция, и неважно, на что именно (профессиональный фотоаппарат или мобильный телефон) был сделан снимок.

«Профессия фотографа будет всегда востребована, поскольку жизненная энергия, которая может передать эмоцию, — это и есть фотограф. И неважно, сделан снимок на телефон или фотоаппарат, ведь есть и телефонные фотографы. Главное — передать ту эмоцию и настроение, которую создают фотограф и клиент», — рассказала журналисту АН «Между строк» Кристина.

Напомним, голосование за лучший фотоснимок проходило на сайте и в паблике во «ВКонтакте» агентства новостей «Между строк» с 11 по 17 июня. Инициатива провести фотоконкурс пришла от жителей города и общественников после первого этапа благоустройства фруктового сада Кузьмы Осиповича Рудого в Нижнем Тагиле. По условиям конкурса в период с 27 мая по 10 июня участники должны были провести фотосессии с моделями на фоне яблонь. Лучшие кадры фотохудожники отправляли на оценку общественности.

За работу Кристины проголосовали 450 человек (32%).

Как рассказал АН «Между строк» активист Иван Подмазов, который выступил на ивенте в качестве ведущего, во фруктовом саду Кузьмы Осиповича Рудого этим летом планируется целая серия мероприятий.

«В планах провести ещё как минимум несколько мероприятий разной направленности, не только выставки художников. Ближайшее мероприятие у нас состоится 26 июня. Это будет “Гитарный вечер”, будут приглашены три гитариста. Запланированы чайные церемонии, йога, ретриты, вечер скрипки, вечер этномузыки, будет бёрдвотчинг (любительская орнитология, которая включает наблюдение за птицами), кинопоказ, поэтический вечер, практика гвоздестояния и различные тематические лекции. Хочется, чтобы этот сад был точкой притяжения и отдыха для всех горожан», — поделился Иван Подмазов.