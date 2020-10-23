В конкурсной программе фестиваля документального кино «Россия» покажут 57 фильмов

Открытый фестиваль документального кино «Россия» в этом году пройдёт в Екатеринбурге на полтора месяца позже традиционной даты проведения из-за коронавируса – с 23 по 28 ноября. Ежегодный фестиваль проводится уже в 31 раз, одной из площадок вновь станет кинотеатр «Красногвардеец» Нижнего Тагила.

В этом году на конкурс было прислано 435 работ, из них 298 фильмов – общеэкранных и 137 –телевизионных. Больше половины заявок поступило из Москвы — 219. После Москвы и Санкт-Петербурга на третьем месте Екатеринбург — 11 лент. Затем следуют Алматы, Минск, Баку, Бишкек, Новосибирск, Красноярск и Иркутск. Впервые заявились на конкурс кинематографисты из Йошкар-олы, Магадана, Кызыла и из всех 14 стран Ближнего зарубежья, рассказали в пресс-службе фестиваля.

В конкурсную программу 31-ого фестиваля документального кино «Россия» было отобрано 57 фильмов. Екатеринбург в этом году будут представлять шесть картин. Так, Марина Чувайлова сняла фильм «За чем пойдёшь, то и найдёшь» – о екатеринбургском социальном театре «Новый старт». Фильм Павла Фаттахутдинова «Община» расскажет о двух влюблённых, нашедших свою судьбу благодаря общине.

А хорошо знакомый тагильскому зрителю режиссёр Андрей Титов представит на конкурсе картину «Герасимовы». Часть съёмок проходила в Нижнем Тагиле, на объектах музея-заповедника. Фильм познакомит с непростой судьбой режиссёра Сергея Герасимова, экранизировавшего «Тихий Дон». Интересно, что во время революции при боях за Нижний Тагил отличился брат режиссёра Борис Герасимов. Белогвардейские газеты писали о нём как об освободителе и герое Тагила.