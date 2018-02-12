В Кемерове 10-летний сын судьи ударил сверстника ножницами по шее

В Кемерове подросток травмировал ученика одной из школ Центрального района города, со ссылкой на пресс-службу Главного управления регионального МВД пишет «Интерфакс».

По информации ведомства, инцидент произошёл вечером 9 февраля, когда в больницу обратился 10-летний мальчик с ранением шеи.

«Ему была диагностирована резаная рана в области шеи. Мальчику оказана медицинская помощь, его здоровью ничто не угрожает. Предварительно установлено, что двое детей на улице нашли ножницы. В ходе игры один из них случайно задел ими другого в области шеи», — сказал источник агентства.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что инцидент произошёл вблизи школьного двора, когда её сын попытался отобрать найденные детьми ножницы у ученика из параллельного класса.

«Он подошёл к нему сзади и хотел забрать ножницы, чтобы тот никого не травмировал. Мальчик повернулся и резанул его по шее со словами "Ну что, получил, что хотел?", после чего мой сын ушёл оттуда и рассказал о случившемся», — рассказала она.

По её словам, после произошедшего к ним обратились представители школы, которые предложили поговорить с матерью мальчика и попросили быть вежливыми, так как женщина является судьёй арбитражного суда. Мать нападавшего отказалась приносить извинения за действия своего ребёнка, потребовала справку о характере ранений и сказала, что «если её сына поставят на учёт в ПДН [комиссии по делам несовершеннолетних], то она добьётся того, чтобы на учёт поставили и их ребёнка».

Стоит отметить, что это уже второй инцидент с нападением школьника в Кемерове с начала февраля.

1 февраля ученик школы № 48 в Кемерове случайно ранил ножом девочку, её госпитализировали с лёгким ножевым ранением.

Наиболее резонансным стал инцидент в школе № 127 в Перми, который произошёл 15 января. Двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, в том числе учительница.