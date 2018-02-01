Школьник в Кемерове ранил ножом девочку

В одной из школ города Кемерово ученик ударил ножом девочку, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Интерфакс». По предварительным данным, мальчику 15 лет, девочке —13, оба они учатся в школе № 48, расположенной в Ленинском районе Кемерово. Девочка находится в больнице, её состояние уточняется.

«Мальчик в школе по неизвестным пока причинам ударил ножом девочку, она госпитализирована с лёгким ножевым ранением», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что на месте работают следственно-оперативная группа УМВД по городу Кемерово и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, девочка доставлена в больницу, характер и тяжесть травмы устанавливается», — сказали в ведомстве.

В приёмной школы сообщили, что школьник сделал это случайно.

«Причин для скандала не было, просто несчастный случай. У мальчика оказался нож, он с ним играл, нож отлетел и девочку травмировал», — сказали в школе.

В администрации Кемеровской области также заявили, что ученик девятого класса случайно ранил девочку.

«Инцидент произошёл на перемене между уроками в коридоре школы. Учащийся демонстрировал одноклассникам принесённый из дома перочинный нож. Во время неловкого движения он случайно зацепил стоявшую рядом девочку», — сказали в пресс-службе администрации.

Напомним, 15 января в школе № 127 в Перми двое 16-летних подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет.

Позже, 17 января, в школе посёлка Смольное Сосновского района Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого, пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, кроме него никто не пострадал. Подозреваемый был задержан.

18 января сообщалось, что охранник одной из московских школ остановил ученика, пытавшегося пронести в школу несколько ножей и бензин для зажигалки.

Утром 19 января было совершено нападение на школу в Бурятии. В школу № 5, расположенную в посёлке Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей, они надели маски и бросили в кабинет, где шёл урок у семиклассников, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, а когда ученики и учительница стали выбегать из кабинета, нападавшие встречали их на выходе и наносили травмы.