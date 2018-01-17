В школе под Челябинском девятиклассники устроили поножовщину на перемене

В Сосновском районе Челябинской области школьники устроили драку, в результате которой один из участников оказался в больнице с ножевым ранением, сообщает портал 74.ru.

Пострадавшему в драке 17 лет, он стал зачинщиком конфликта, утверждает издание. Ударивший его ножом ученик младше на год, оба учатся в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пострадавший несколько раз оставался на второй год, отличался плохим поведением и донимал одноклассника. В какой-то момент младший школьник взял в руки нож и ударил обидчика.

«Пострадавшему причинено проникающее ножевое ранение, в настоящее время он находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное. Правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

Как сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, в настоящее время по данному факту по поручению прокурора региона Александра Кондратьева проводится проверка соблюдения требований безопасности нахождения детей в образовательной организации, ход и результаты которой поставлены на контроль. На место выехала начальник регионального отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи Людмила Елчева.

Напомним, 15 января поножовщина произошла в пермской школе № 127. Двое подростков, вооружившись ножами, напали на учеников 10-12 лет, в результате пострадали 15 человек, 12 из них, в том числе преподаватель, госпитализированы. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело, нападавшие арестованы. Следствие считает, что подростки специально пришли в школу для нападения.