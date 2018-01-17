СК признал поножовщину в пермской школе умышленным нападением

Следственный комитет России объявил происшествие в пермской школе умышленным нападением на учащихся. По словам представителей СК, двое подростков пришли с ножами в школу № 127 в Перми и «умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Ранее СК придерживался версии конфликта между бывшим и нынешним учениками, согласно которой школьники и учительница пострадали из-за того, что пытались разнять дерущихся.

«По версии следствия, 15 января 2018 года учащийся 10-го класса и его несовершеннолетний знакомый — бывший ученик этого учебного заведения — пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения», — говорится в сообщении СК.

Им предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а,в,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемые находятся в больнице, после выписки из медучреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО, отметили в СК. Мотовилихинский районный суд Перми 17 января арестовал нападавших на два месяца. На допросе подростки не отрицали, что напали на учительницу и школьников.

Издание также сообщало о заведении СК дела о халатности в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее отмечала, что родители одного из обвиняемых просили помочь им, так как они не справлялись с ребёнком, однако комиссия по делам несовершеннолетних только оштрафовала их.