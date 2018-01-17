Напавших на пермскую школу подростков арестовали

Суд арестовал на два месяца подростков, подозреваемых в нападении на педагога и учеников пермской школы 15 января, пишет «Новая газета».

Выездное заседание Мотовилихинского районного суда прошло в городской больнице № 1, где сейчас находятся нападавшие. Отмечается, что последующие заседания по уголовному делу также будут проводиться в стенах больницы, по месту лечения подростков.

Напомним, в результате вооружённого нападения на учителя и учеников четвёртого класса школы № 127 Перми были госпитализированы девять учеников и педагог, а также подозреваемые в преступлении подростки.

Следственный комитет рассматривает две основные версии: запланированное нападение и вооружённый конфликт между двумя подростками, которых пытались разнять. Кроме возбуждённого уголовного дела по статье о покушении на массовое убийство, было заведено дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, фигурантами которого могут стать специалисты подразделений по делам несовершеннолетних.