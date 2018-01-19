В школе под Улан-Удэ подростки с топором и «коктейлем Молотова» напали на детей

Двое подростков, вооружённых топором, напали на учительницу и детей в школе в посёлке Сосновый бор под Улан-Удэ, сообщает местный портал «Байкал-Daily». Пострадали трое школьников, один из них находится в тяжёлом состоянии.

По данным телеканала «Тивиком», нападавшие — учащиеся девятого класса этой школы. Помимо топора, они использовали «коктейль Молотова», в результате чего в школе начался пожар. Телеканал со ссылкой на информацию из соцсетей сообщает, что во время второго урока нападавший «закинул "коктейль Молотова" в класс на 3-м этаже, отрубил мальчику палец и ранил одну девочку».

На место происшествия выехали мэр города Улан-Удэ Александр Голков, глава Октябрьского района, Комитет по образованию, зампред правительства по безопасности Пётр Мордовской, министр здравоохранения Дамбинима Самбуев и министр образования Баир Жалсанов.

Напомним, 15 января поножовщина произошла в пермской школе № 127. Двое подростков, вооружившись ножами, напали на учеников 10–12 лет, в результате пострадали 15 человек, 12 из них, в том числе преподаватель, госпитализированы. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело, нападавшие арестованы. Следствие считает, что подростки специально пришли в школу для нападения.